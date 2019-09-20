Караваев рассказал, что на голландском телевидении обсуждают Instagram Слуцкого

Футболист «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём отношении к аккаунту тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого в соцсети.

«Теперь, когда Слуцкий завёл Instagram, он может и над собой подшучивать. Такая самоирония — это круто! А когда они с Дзюбой начали переписываться, это было очень смешно! К слову, меня очень удивило, что в Голландии даже на телевидении стали вовсю говорить, что Слуцкий завёл страничку в Instagram. Включаю, а там ещё и комментарии к его фото обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

Футболист работал с Леонидом Слуцким в «Витессе» в сезоне-2018/19, после чего перешёл в «Зенит».

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