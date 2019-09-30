СМИ: Алексей Миранчук тренируется в общей группе «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принимает участие в тренировке команды перед матчем второго Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

По информации «Чемпионата», полузащитник занимается в общей группе. Миранчук получил травму голеностопа в матче 9-го тура РПЛ против «Сочи», а через некоторое время перенёс операцию.

В настоящее время «Локомотив» проводит тренировку перед матчем Лиги Чемпионов против «Атлетико». Матч состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена».

Ранее главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин высказался относительно возвращения Миранчука в строй.