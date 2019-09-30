Победа Слуцкого в меньшинстве, дебютный мяч Балотелли за «Брешию» и дубль Варди: события дня в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал пятую победу в чемпионате Нидерландов, несмотря на удаление в начале второго тайма. Марио Балотелли забил дебютный мяч за «Брешию». А дубль Джейми Варди помог «Лестеру» добиться самого крупного разгрома в АПЛ в истории клуба. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Пять мячей от «Лестера»

Невероятно удачно сложился игровой день для «Лестера». Бывшие чемпионы Англии дома под проливным дождём забили пять безответных мячей в ворота «Ньюкасла». Эта победа стала самой крупной для команды за всё время выступлений в АПЛ.

Заметно упростило жизнь подопечным Брендана Роджерса удаление в конце первого тайма полузащитника соперников Айзака Хэйдена за неаккуратный подкат на чужой половине поля. Впрочем, и судья мог принять менее жёсткое решение, но не учёл фактора мокрой травы.

К тому моменту «Лестер» вёл с минимальным счётом, а после перерыва забил ещё четыре мяча. Дубль удалось оформить опытному Джейми Варди. Теперь в активе нападающего значатся пять голов в АПЛ и в гонке бомбардиров турнира он на три точных удара отстаёт от Серхио Агуэро.

Кризис соперника ЦСКА

В Примере настроения болельщикам ЦСКА наверняка добавил результат матча «Эспаньол» — «Вальядолид». Соперник армейцев по групповому этапу Лиги Европы, с которым коллективу Виктора Гончаренко предстоит встретиться уже в четверг, потерпел второе поражение в трёх последних матчах чемпионата Испании. Причём «Вальядолид» до поездки в Каталонию не выигрывал в национальном первенстве пять матчей (почти полтора месяца).

«Эспаньол» же пропустил два безответных мяча и вдобавок в середине второго тайма остался без получившего прямую красную карточку Фернандо Калеро. Впрочем, на еврокубки дисквалификация футболиста распространяться не будет.

Невероятный выход на замену

Ещё один разгромный результат был зафиксирован в Бундеслиге, где «Герта» на выезде не оставила шансов вернувшемуся в элитный дивизион «Кёльну». Дубль на своей счёт записал опытнейший 35-летний капитан команды Ведад Ибишевич.

Также по теме Грубая ошибка Льориса, гол Черышева и рекорд Буффона: события дня в европейском футболе Вратарь «Тоттенхэма» и чемпион мира Уго Льорис допустил курьёзную ошибку в матче АПЛ с «Саутгемптоном». Россиянин Денис Черышев забил...

Интересно, что босниец отличился дважды, выйдя на замену после перерыва. Он поразил чужие ворота буквально первым же касанием, а спустя всего несколько минут отпраздновал ещё один гол. Для форварда этот дубль стал седьмым в Бундеслиге, но первым за три года. В последний раз он дважды забивал в одном матче чемпионата Германии ещё в сентябре 2016-го — «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне.

Два отменённых гола

В чемпионате Италии своё возвращение в Серию А отметил Марио Балотелли. Строптивому форварду удалось забить дебютный мяч в составе «Брешии». Переход нападающего в скромную команду вызвал в небольшом городке небывалый ажиотаж, а официальный сайт клуба в момент объявления невероятной новости даже на некоторое время перестал работать из-за слишком активного наплыва пользователей.

В результате Балотелли понадобилось всего два матча, чтобы открыть счёт в новой команде, причём отличился он в поединке с вице-чемпионом — «Наполи». В середине второго тайма после подачи корнера Марио головой аккуратно положил снаряд в дальний угол. Правда, к тому моменту «Брешия» уже уступала со счётом 0:2, а ещё один мяч гостей судья отменил после просмотра VAR. Впрочем, один гол «Брешии» рефери также не засчитал.

«Проходной двор» в обороне «Милана»

Если дела «Интера» на старте сезона складываются как нельзя лучше, то другая миланская команда, собственно «Милан», явно находится в кризисе. В воскресенье, 29 сентября, подопечные Марко Джампаоло потерпели третье поражение подряд, ничего не сумев противопоставить «Фиорентине».

Красно-чёрные в очередной раз просто безобразно сыграли в обороне. Защитники хозяев неоднократно позволяли соперникам буквально в упор спокойно «расстреливать» Джанлуиджи Доннарумму. Уже в начале матча опорник Исмаэль Беннассер нарушил правила в собственной штрафной, а Эрик Пульгар спокойно реализовал пенальти.

Во втором тайме «Милану» «помог» защитник Матео Мусаккио, получивший необязательную красную карточку. После этого «Фиорентина» забила ещё дважды. В том числе удалось отличиться именитому ветерану Франку Рибери. Счёт мог быть ещё более крупным, но Федерико Кьеза не реализовал пенальти.

Единственным приятным событием для «Милана» стал дебютный гол Рафаэла Леау, который получился очень красивым. Португалец получил мяч возле чужой штрафной, пустился в эффектный дриблинг и отправил мяч в ворота.

Тяжёлая победа «Витесса»

Для российских же болельщиков главным событием дня в европейском футболе стала пятая победа «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого в чемпионате Нидерландов. На этот раз арнемцы с огромным трудом на выезде обыграли аутсайдера турнира «Валвейк», в активе которого пока значится всего одно очко.

Подопечные российского тренера провели два разных тайма. В первом забили быстрый мяч и вполне могли довести счёт до крупного, но невнимательно отнеслись к своим моментам, за что были наказаны уже после перерыва. Юлиан Леливелд в собственной штрафной в подкате ударил по ногам соперника, а судья после просмотра повтора не только назначил пенальти, но и показал защитнику «Витесса» красную карточку.

К счастью для болельщиков арнемцев, их любимцы в концовке вновь проявили характер. За 15 минут до финального свистка Уссаме Таннану удалось заработать пенальти, который он сам же реализовал. Так «Витесс» одержал очередную победу и сохранил за собой четвёртое место в турнирной таблице Эредивизи.