«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» в восьмом туре Эредивизи
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Встреча прошла в Валвейке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Подопечные Слуцкого отличились на 16-й и 77-й минутах — забили Нуа Дико и Уссама Таннан (с пенальти). Хозяева ответили единственным голом Клинта Леманса на 52-й минуте, который оказался точен с 11-метрового удара.
На 52-й минуте «Витесс» остался в меньшинстве после удаления Юлиана Леливелда.
Таким образом, «Витесс» набрал 17 очков и поднялся на третье место голландского чемпионата. «Валвейк» замыкает турнирную таблицу с одним баллом в активе.
Ранее Слуцкий высказался о своей популярности в Instagram.