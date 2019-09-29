«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» в восьмом туре Эредивизи

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«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Валвейк» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» в восьмом туре Эредивизи
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Встреча прошла в Валвейке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Подопечные Слуцкого отличились на 16-й и 77-й минутах — забили Нуа Дико и Уссама Таннан (с пенальти). Хозяева ответили единственным голом Клинта Леманса на 52-й минуте, который оказался точен с 11-метрового удара.

На 52-й минуте «Витесс» остался в меньшинстве после удаления Юлиана Леливелда.

Таким образом, «Витесс» набрал 17 очков и поднялся на третье место голландского чемпионата. «Валвейк» замыкает турнирную таблицу с одним баллом в активе.

Ранее Слуцкий высказался о своей популярности в Instagram.

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