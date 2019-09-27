Тренер Слуцкий высказался о своей популярности в Instagram

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Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал рост подписчиков в своём Instagram.
Тренер Слуцкий высказался о своей популярности в Instagram
  • РИА Новости

«Мне уже в нашем медиадепартаменте сказали, что я за один день набрал больше подписчиков, чем «Витесс» за всё время. Они расстроились даже. Но я им говорю: «Я тут не при чём — не знаю, откуда они взялись», — признался Слуцкий в шоу бывшего футболиста Энди ван дер Мейде.

По словам наставника «Витесса», он объяснил это пресс-службе клуба тем, что Россия является очень большой страной. Он также заявил, что завёл страницу в социальной сети, чтобы показать: тренеры тоже обычные люди.

«Да, ты можешь быть профессиональным футболистом. Но ты при этом обычный человек», — резюмировал Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах.

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