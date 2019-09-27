Тренер Слуцкий высказался о своей популярности в Instagram
- РИА Новости
«Мне уже в нашем медиадепартаменте сказали, что я за один день набрал больше подписчиков, чем «Витесс» за всё время. Они расстроились даже. Но я им говорю: «Я тут не при чём — не знаю, откуда они взялись», — признался Слуцкий в шоу бывшего футболиста Энди ван дер Мейде.
По словам наставника «Витесса», он объяснил это пресс-службе клуба тем, что Россия является очень большой страной. Он также заявил, что завёл страницу в социальной сети, чтобы показать: тренеры тоже обычные люди.
«Да, ты можешь быть профессиональным футболистом. Но ты при этом обычный человек», — резюмировал Слуцкий.
Ранее Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах.
Леонид Слуцкий продолжает разрывать голландское медиапространство🔥🔥— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) September 27, 2019
Совсем скоро на youtube-канале Энди ван дер Мейде (кстати, узнали его?) выйдет полная версия интервью.
А пока небольшой тизер. pic.twitter.com/qopwOI7Yxr