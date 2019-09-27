Тренер Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах
- РИА Новости
«Знаете, что меня больше всего удивило в Голландии? Шесть искусственных полей в высшем дивизионе! Как такое возможно? Когда я работал в России, у нас в РПЛ было только одно такое — в Сибири!» — сказал Слуцкий в шоу бывшего футболиста Энди ван дер Мейде.
По его словам, это удивительно, так как в Нидерландах отличный климат для футбола. Он также подчеркнул, что не встречал ни одного игрока, которому бы нравилось играть на искусственном газоне.
Ранее футболист ЦСКА Фёдор Чалов сравнил Слуцкого и нынешнего наставника армейцев Виктора Гончаренко.
Леонид Слуцкий продолжает разрывать голландское медиапространство🔥🔥— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) September 27, 2019
Совсем скоро на youtube-канале Энди ван дер Мейде (кстати, узнали его?) выйдет полная версия интервью.
А пока небольшой тизер. pic.twitter.com/qopwOI7Yxr