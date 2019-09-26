Чалов сравнил Слуцкого и Гончаренко

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сравнил бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого и нынешнего наставника — Виктора Гончаренко.

«Я не так много работал с Леонидом Викторовичем, поэтому я не могу назвать сильных отличий его от Гончаренко. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звёзд в команде, но он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», руководил ЦСКА с 2015 по 2016 год, после чего команду возглавил Гончаренко. Чалов, являющийся воспитанником команды, дебютировал осенью 2016 года. С тех пор он сыграл в 98 матчах и записал в свой актив 34 гола и 17 голевых передач.

Ранее Чалов рассказал, готов ли он провести всю карьеру в ЦСКА.