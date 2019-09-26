Чалов рассказал, готов ли он провести всю карьеру в ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, готов ли он провести всю карьеру в московском клубе.
Чалов рассказал, готов ли он провести всю карьеру в ЦСКА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперёд, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате», — передаёт слова Чалова «Чемпионат».

21-летний форвард является воспитанником ЦСКА и играет за основу с 2016 года. В его активе 34 гола и 17 голевых передач в 98 матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пытался подписать Гуса Тиля до трансфера футболиста в «Спартак».

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