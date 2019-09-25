СМИ: «Зенит» пытался подписать Тиля до трансфера футболиста в «Спартак»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» летом проявлял интерес к полузащитнику Гусу Тилю до его перехода из голландского «АЗ Алкмар» в московский «Спартак».

Как сообщает ФАН, коллектив с берегов Невы общался с игроком, но отказался от приобретения из-за слишком высокой цены.

Отмечается, что в Нидерландах хотели получить за Тиля €25 млн.

В августе Тиль перешёл в «Спартак». С тех пор он провёл в составе красно-белых восемь матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

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