Покер Гнабри, камбэк «Реала» и победный гол «Шахтёра» на 95-й минуте: обзор игрового дня ЛЧ

Серж Гнабри оформил первый покер в карьере и помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» с хоккейным счётом. «Реал» едва не уступил дома «Брюгге», но спасся благодаря голу Каземиро. А «Шахтёр» на 95-й минуте вырвал гостевую победу над «Аталантой». RT рассказывает о главных событиях игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

Курьёзные голы Денниса и вторая победа ПСЖ

Главная сенсация игрового дня едва не состоялась в Мадриде, где «Реал» с огромным трудом ушёл от поражения в матче с «Брюгге». После разгрома в Париже подопечным Зинедина Зидана требовалась победа, но к перерыву они умудрились пропустить два безответных мяча. Оба записал на свой счёт ещё недавно выступавший за луганскую «Зарю» Эммануэль Деннис. Причём голы нигерийца получились курьёзными. В первом случае он, замыкая прострел партнёра, попал себе мячом в опорную ногу, чем дезориентировал Тибо Куртуа, а во втором споткнулся прямо перед бельгийцем, но успел протолкнуть снаряд в сетку.

Сразу после перерыва бельгиец отправился на скамейку запасных, а место на последнем рубеже «Реала» занял дебютант Альфонс Ареола. В команде рассказали, что замена была связана с недомоганием. Якобы Тибо беспокоило расстройство желудка и у него кружилась голова.

Так или иначе, хозяевам удалось спастись. Сначала проводивший рекордный для защитника 120-й матч в ЛЧ Серхио Рамос, открывшись на грани офсайда, сократил отставание до минимума. VAR показал, что положения вне игры всё-таки не было. А за пять минут до финального свистка Каземиро восстановил статус-кво на табло. К этому моменту «Брюгге» уже играл в меньшинстве после удаления Руда Вормера, который получил две жёлтые карточки менее чем за десять минут.

Впрочем, ничья вряд ли сильно обрадовала поклонников «королевского клуба», тем более ПСЖ к третьему туру уже оторвался от испанской команды на пять очков. Чемпион Франции одержал победу в Стамбуле над «Галатасараем» с минимальным счётом. Единственный мяч в начале второго тайма забил Мауро Икарди. Арендованному у «Интера» аргентинцу удалось открыть «лицевой счёт» на новом месте.

Семь мячей «Баварии» и горячий матч в Белграде

Но, пожалуй, самый неожиданный результат был зафиксирован в Англии. Действующий финалист ЛЧ «Тоттенхэм» дома умудрился уступить «Баварии» с хоккейным счётом — 2:7. Поклонники хозяев, конечно, предполагали, что их команде придётся непросто, но не могли представить, что настолько.

Причём началась игра для подопечных Маурисио Почеттино более чем удачно. Уже на 12-й минуте Сон Хын Мин открыл счёт. Правда, гости тут же отыгрались усилиями Йозуа Киммиха. А перед самым перерывом Роберт Левандовски вывел «Баварию» вперёд. Это было началом конца для «Тоттенхэма».

Сразу после перерыва Сержу Гнабри удалось оформить дубль за три минуты. Хозяева отыграли один мяч благодаря точному удару Гарри Кейна с пенальти, но в конце развалились окончательно и пропустили ещё трижды. Первый покер в карьере оформил Гнабри, а Левандовски отметился дублем. «Тоттенхэм» же потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в клубной истории.

Не менее интересным получился поединок между «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом» в Белграде. Горячее балканское противостояние завершилось волевой победой хозяев. При этом после первого тайма они уступали из-за результативной ошибки вратаря Милана Боряна.

Но вторую половину игры гости откровенно провалили. Сначала они остались в меньшинстве, а затем пропустили и ответный мяч. А в концовке «Црвена Звезда» дожала обидчика «Краснодара» благодаря точным ударам Неманьи Милуновича и Ричмонда Боакье. Греческому коллективу, возможно, не хватило оставшегося на скамейке экс-полузащитника «Динамо» Матьё Вальбуэны.

Волевая победа «Шахтёра» и удачные замены Гвардиолы

Если «Локомотив» во вторник потерпел поражение, то украинские болельщики получили повод для радости, поскольку «Шахтёр» на выезде вырвал победу над «Аталантой». А ведь начиналось всё для горняков не лучшим образом. В самом дебюте встречи хозяева заработали достаточно спорный пенальти, но Андрей Пятов отразил удар Йосипа Иличича с «точки». К сожалению, уже через десять минут опытный голкипер нивелировал свои старания, допустив ошибку на выходе и позволив отличиться Дувану Сапате.

Правда, в самом конце первого тайма «Шахтёру» удалось отыграться благодаря точному удару Жуниора Мораеса. Счастливой получилась для украинской команды и концовка второй половины встречи. На 95-й минуте (судья добавил только четыре) гости убежали в контратаку, которую точным ударом завершил вышедший на замену Манор Соломон.

Так «Шахтёр» одержал важнейшую победу и сравнялся по набранным очкам с загребским «Динамо». «Аталанта» же располагается на последнем месте с нулём баллов. Вряд ли болельщики команды могли представить, насколько сложным для неё получится дебют в главном еврокубке.

Тем временем «Динамо» на выезде ожидаемо уступило «Манчестер Сити». Но чемпиону Хорватии удалось попортить фавориту кровь. Коллектив из Загреба удерживал свои ворота в неприкосновенности более часа, однако во втором тайме у Хосепа Гвардиолы сработали замены. Отличиться удалось Рахиму Стерлингу и Филипу Фодену, причём второй вышел на поле уже в добавленное арбитром время, но успел поразить чужие ворота.

Красивый удар Игуаина и первый гол Роналду

А в группе D, пока «Локомотив» проигрывал «Атлетико», «Ювентус» дома уверенно громил «Байер». Борьбы в этой встрече не получилось, а счёт уже на 17-й минуте открыл Гонсало Игуаин, который немного неудачно принял мяч, но тут же точно пробил из-за пределов штрафной.

Во втором же тайме аргентинец вдобавок отдал результативную передачу на Федерико Бернардески. Единственным футболистом из состава туринцев, которому матч не слишком давался, был Криштиану Роналду. Португалец никак не мог забить и не реализовал несколько стопроцентных моментов. Но в самом конце встречи Фортуна всё же улыбнулась седьмому номеру, и он открыл счёт голам в текущем сезоне ЛЧ.