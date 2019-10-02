«Манчестер Сити» победил загребское «Динамо» в матче группового раунда ЛЧ
Поединок, проходивший на «Этихад Стэдиуме» в Манчестере, завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Голы в матче на счету Рахима Стерлинга и Филипа Фодена.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу в группе С, имея шесть очков после двух туров. «Динамо» делит второе-третье место с донецким «Шахтёром». Оба клуба имеют по три очка в активе и сыграют друг с другом в третьем туре.
Ранее сообщалось, что дебютный мяч Икарди помог ПСЖ победить «Галатасарай» в ЛЧ.