«Манчестер Сити» победил загребское «Динамо» в матче группового раунда ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» на своём поле победил «Динамо» Загреб в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Поединок, проходивший на «Этихад Стэдиуме» в Манчестере, завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Голы в матче на счету Рахима Стерлинга и Филипа Фодена.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу в группе С, имея шесть очков после двух туров. «Динамо» делит второе-третье место с донецким «Шахтёром». Оба клуба имеют по три очка в активе и сыграют друг с другом в третьем туре.

Ранее сообщалось, что дебютный мяч Икарди помог ПСЖ победить «Галатасарай» в ЛЧ.