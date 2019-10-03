«Выполнили свою работу на 100%»: что говорили футболисты и главный тренер «Зенита» после победы над «Бенфикой»

Победа над «Бенфикой» во втором туре группового этапа не увеличила шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом после игры заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Он также покритиковал вратаря Андрея Лунёва за пропущенный в концовке мяч и рассказал о состоянии здоровья Артёма Дзюбы. В свою очередь, форвард потребовал записать ему результативную передачу за хитрый пропуск на Сердара Азмуна. А автор двух голевых пасов Магомед Оздоев поведал о тактическом плане команды на матч.

«Следующие матчи покажут, насколько «Зенит» готов»

Матч с «Бенфикой» получился для «Зенита» успешным как по результату, так и по содержанию. Петербуржцы не только обыграли достаточно сильного соперника, но и сделали это уверенно. Мало того, чемпион России вполне мог разгромить лучшую команду Португалии, но в концовке пропустил ненужный мяч. Однако это не сильно испортило настроение главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

Причём на пресс-конференции специалист предпочёл скрыть свои эмоции и отметил, что данный результат не увеличил шансы «Зенита» на завоевание путёвки в 1/8 финала.

«Абсолютно ничего не изменилось. Мы в игре, мы по-прежнему боремся за выход в плей-офф. Следующие матчи покажут, насколько «Зенит» готов конкурировать с соперниками по группе. Видите, тот же «Лион» победил на выезде. Так что лёгких матчей здесь ни у кого не будет. Сегодня чуть лучше сыграли мы, а завтра проявит себя другая команда», — подвёл итоги Семак.

А вот комментируя эпизод с пропущенным мячом, Сергей Богданович не удержался от критики в адрес Андрея Лунёва, который в очередной раз на старте сезона сыграл не лучшим образом.

«Бьющего нужно было активнее встречать, не позволять ему наносить удар по воротам. Но и неберущимся его назвать не могу. Хотя, если взять мяч, пропущенный в игре с «Локомотивом», то нельзя сказать, что он полностью на совести Лунёва, ведь он не видел сам момент удара. Нашему опорнику Вилмару Барриосу следовало активнее мешать Гжегожу Крыховяку. Но сегодня Андрей должен был выручать, ведь удар делался с одного шага без разбега — его можно было взять», — добавил Семак.

Наконец, тренер рассказал о состоянии здоровья Артёма Дзюбы, который в концовке встречи передвигался по полю с трудом и заметно хромал.

«Надеюсь, с Дзюбой не произошло ничего серьёзного и всё обойдётся сильным ушибом бедра. Когда оно забивается после сильного удара — это очень неприятно. Верю, что в следующем матче Артём сможет принять участие», — отметил Семак.

В свою очередь, наставник «Бенфики» Бруну Лаже был очень расстроен и заявил, что его команда провалила матч.

«В какой-то момент мы вернули контроль над игрой, но тут же пропустили второй и третий мячи. Особенно обидно, что случился автогол. А гол Сердара Азмуна лишил нас надежды. Теперь нужно как можно скорее забыть этот матч и двигаться вперёд. «Бенфике» необходимо играть в Европе так же сильно, как во внутреннем чемпионате», — подчеркнул Лаже.

При этом тренер взял на себя ответственность за два поражения лиссабонцев в Лиге чемпионов.

«Нужно проанализировать ситуацию, понять, что теперь делать. Мы знали, что «Зенит», скорее всего, сыграет по схеме 4-4-2, разработали стратегию с учётом этого. Пытались играть длинными передачами, диагоналями, старались активно использовать фланги. Но у нападающего Хариса Сеферовича не всё получалось, он не давал нужной динамики. В матче против «Лейпцига» у нас были моменты, а сегодня мы не предложили сопернику ничего», — посетовал расстроенный Лаже.

«Спасибо нашим болельщикам, такая атмосфера дорогого стоит»

Что касается футболистов «Зенита», то они пребывали в отличном настроении, в том числе и травмированный Дзюба. Артём с улыбкой сообщил журналистам, что «получил лося» от соперника в конце первого тайма. При этом автор первого гола потребовал добавить ему и ассистентский балл.

«Считаю, мне ещё нужно записать голевую передачу за пропуск на Азмуна. Англичане называют это скрытым результативным пасом, а родоначальники футбола всё же разбираются в игре», — пошутил форвард.

При этом он назвал «Бенфику» хорошей командой и подчеркнул, что перед «Зенитом» стояла задача не дать сопернику почувствовать себя как дома.

«Мы с первых минут включили активный прессинг, а португальцы и испанцы это очень не любят. Они не любят, когда с ними играют жёстко. В результате давление привело к ошибке, мы забили. В дальнейшем всё тоже складывалось в нашу пользу. Это Лига чемпионов. Домашний матч. Спасибо нашим болельщикам, такая атмосфера дорогого стоит», — объяснил Дзюба.

Также футболист признался, что его удивила неудача «Лейпцига» в игре с «Лионом» в параллельном матче группы G.

«Были уверены, что немецкий коллектив победит, всё же подопечные Юлиана Нагельсмана — фавориты группы, сильная команда. Так что шокированы домашним поражением «Лейпцига», похоже, решающими станут матчи именно с вице-чемпионом Германии», — предположил Дзюба.

Заметную роль в победе над «Бенфикой» сыграл Магомед Оздоев. Полузащитник не только совершил огромный объём работы в опорной зоне, но и отдал две результативные передачи. Особенно ценной получилась первая, когда футболист у чужой штрафной запрессинговал Любомира Фейсу, вынудил его ошибиться и бросил в прорыв Дзюбу.

«У нас был план на игру. Тренерский штаб подсказал, какие слабые места есть у «Бенфики». Думаю, мы выполнили свою работу на 100 процентов. Это была очень хорошая игра, которая, надеюсь, понравилась и болельщикам. Самое главное — набрали три очка. Как получилось отобрать мяч в моменте с первым голом? Я понял, что нужно идти в прессинг в центре поля, поскольку соперники часто пускались оттуда в дриблинг. В том эпизоде всё получилось, как надо», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шикарный матч провёл и партнёр Оздоева по опорной зоне Вильмар Барриос.

«Шаг за шагом мы движемся к намеченной цели — выходу из группы. Мы хотели победить дома и справились со своей задачей. «Зенит» давно не играл дома в Лиге чемпионов. А лично для меня это был особенно важный матч, потому что я дебютировал в Лиге чемпионов на «Газпром-Арене», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Удачно вышел на замену и новичок «Зенита» Вячеслав Караваев. Едва появившись на поле в середине второго тайма, он совершил рывок по флангу и вынудил Рубена Диаша срезать мяч в собственные ворота. После этого в противостоянии фактически была поставлена точка.

«Дебют на «Газпром Арене» в Лиге чемпионов получился отличным. Главное, что выиграли и набрали три очка. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и гнали «Зенит» вперёд. Что касается моей игры, считаю, вышел неплохо. Причём перед матчем тренеры не обсуждали возможный переход на схему 3-5-2. Выходит, это было ситуативное решение. Ну а в концовке, допустили ошибку и пропустили ненужный мяч. Слава богу, довели дело до победы», — поделился впечатлениями защитник.