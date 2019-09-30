Нападки Транькова на Смолова, появление Григоряна в соцсетях и возвращение Мамаева: о чём говорили в 11-м туре РПЛ

Бывший фигурист Максим Траньков назвал бездарностью нападающего сборной России Фёдора Смолова. Олимпийский чемпион позволил себе резкую критику в адрес форварда «Локомотива» после его эмоциональной речи в перерыве матча с «Зенитом». Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян «получил в подарок» на день рождения аккаунт в Instagram, однако признался, что предпочёл бы коньяк. Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко неожиданно отреагировал на отставку Олега Кононова, а сами игроки красно-белых выдержали непростой разговор с болельщиками.

Возвращение

После года ожидания Павел Мамаев и Александр Кокорин, наконец, официально вернулись в российский футбол. Впрочем, пока (согласно регламенту РФС) лишь в качестве зрителей и болельщиков.

Так, форвард «Зенита» посетил выездную игру своей команды с «Локомотивом». Нападающий старался остаться незамеченным, однако не отказал в фото тем, кому всё же удалось отыскать его в толпе. На контакт с журналистами Кокорин не пошёл, но при этом тепло поприветствовал московских спортивных репортёров, которые освещали нашумевший судебный процесс и регулярно встречались в зале Пресненского суда не только друг с другом, но и с футболистами.

Из присутствия Павла Мамаева на матче «Ростов» — «Динамо» донской клуб устроил настоящее шоу. Изначально хавбек мелькал в лентах новостей с пометкой «специальный гость», но уже к концу матча был официально представлен как новичок команды. «Ростов» заключил с Мамаевым контракт по схеме «2+1». Бывший полузащитник сборной России будет выступать в команде Валерия Карпина под 10-м номером и сможет провести свой первый матч за дончан уже после зимнего перерыва.

Насчёт трудоустройства обоих освобождённых по УДО футболистов по итогам тура остроумно пошутил экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

«Рад и за Сашу, и за Пашу, что они оба нашли работу. Интересное наблюдение. Обычно, выйдя из тюрьмы, люди долго пытаются найти себе место. А тут и за Кокориным очередь, и за Мамаевым. Это говорит об уровне других российских футболистов. Эти ребята год ели печеньки и дошираки а за ними выстроилась очередь», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Павел Мамаев снова в игре 🔥🔥🔥



«Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.



Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов" https://t.co/H0zPOH9pgM — Football Club Rostov (@rostovfc) September 28, 2019

Цитата





Главным спикером 11-го тура РПЛ стал форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. В перерыве матча с «Зенитом» нападающий выдал гневную тираду, намекнув на то, что инструменты РПЛ «заточены» под действующих чемпионов страны.

«Ещё бы против «Зенита» нам засчитали гол! Можно уже разыгрывать второе место, отдавать им первое. Календарь строят под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. На день игру не переносят», — заявил в прямом эфире Смолов. Под горячую руку форварда попал и хавбек «Зенита» Олег Шатов. В момент интервью он проходил мимо телевизионной бригады, пошутил в адрес Смолова, после чего был отравлен нападающим красно-зелёных «играть в мини-футбол».

Федя Смолов отжег после матча с #ЛокомотивЗенит 🔥 pic.twitter.com/o3BZ1kRDNo — Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) September 28, 2019

Уже после окончания встречи и победы «Локомотива» Смолов извинился за свою пылкую речь.

«Это были эмоции. Мы с Олегом товарищи, я не хотел его обидеть. Не было цели задеть кого-то. Ни его, ни «Зенит», — признался нападающий красно-зелёных.

Смолов свои слова о «Зените» назад не взял, но перед Семаком извинился. скрытые подробности матча, где был огонь, - в 17:10 на @MatchTV!) pic.twitter.com/If1tGOzJl8 — ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019

Однако, несмотря на раскаяние, слова Смолова задели фанатов чемпионов страны. Среди них оказался и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Он напомнил форварду о промахе в четвертьфинала ЧМ-2018 и усомнился в его игровых возможностях.

«Смолов заговорил... Хвала Хорватии. GQ «Спортсмена столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков в своём Twitter.

Позже эта ремарка олимпийского чемпиона была удалена из сети, а фигурист объяснил это ошибочными действиями со своим аккаунтом и сослался на эмоции.

«Короче. Удалить хотел комментарий написанный одной особи, но так как больше читаю чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Википедию зайти», — пояснил он.

Короче. Удалить хотел комментарий написанный одной особи, но так как больше читаю чем пишу, удалилась ветка. Всё, что написал моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Wiki зайти, а то пишите херню, даже смешно. — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) 28 сентября 2019 г.

Именинник

Российский сегмент Instagram пополнился ещё одним представителем отечественного тренерского цеха. К активно ведущим свои аккаунты Леониду Слуцкому, Валерию Карпину и Юрию Сёмину присоединился наставник «Тамбова» Александр Григорян.

Во время матча с «Крыльями» специалист отпраздновал свой 53-й день рождения. Страница в Instagram стала для него символическим подарком — её для тренера завели и после матча торжественно «вручили» комментаторы канала «Матч Премьер» Михаил Меламед и Роман Нагучев. Кроме того в часть торжественного события тренеру подарили шоколадку. Сам Григорян к подарку отнёсся с присущей ему иронией.

«Вместо шоколада нужно было коньяка армянского, а вместо Instagram — сто грамм Гарику налить», — заявил после игры тренер.

У Григоряна была днюха. Подарками он остался недоволен 😂🤞 pic.twitter.com/wFfWl1qqtV — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 28 сентября 2019 г.

Пока на странице специалиста всего одно фото с подписью «Жить и играть надо вандефульно» и около 500 подписчиков. В комментариях пользователи в основном поздравляют Григоряна с днём рождения и выражают надежду, что он регулярно будет обновлять свой блог.

Гость

Главной интригой прошедшей футбольной недели стал визит в Москву бывшего наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо. Неустановленная цель прибытия именитого итальянца породила массу слухов, многие из которых касались будущего трудоустройства чемпиона мира 2006 года.

Градус накала эмоций подогрел известный футбольный агент Марко Трабукки, который опубликовал в Twitter совместное фото и написал «Надеюсь вы задержитесь здесь на некоторое время».

После такой интриги болельщики начали обсуждать, какой из столичных клубов возглавит Гаттузо: «Динамо» или «Спартак».

#КраснодарАрсенал Вчера - в Москве, сегодня - в Краснодаре. Дженнаро Гаттузо смотрит российский футбол pic.twitter.com/sWcbxJLh11 — СЭ Футбол (@se_football) 29 сентября 2019 г.

Позже сам итальянец, посетивший матч «Локомотив» — «Зенит» опроверг эту информацию, при этом намекнув, что в принципе он не против попробовать себя в России на тренерском поприще.

«Это всё неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах. Могу ли я когда нибудь возглавить российскую команду? Было бы некорректно по отношению к действующим тренерам рассуждать о подобном. Но никогда не говори «никогда», — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч Премьер».

Позднее итальянец был замечен в Краснодаре на матче южан с «Арсеналом», после чего он даже посетил раздевалку «Краснодара» и сфотографировался с Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Преданность

Матч 11-го тура РПЛ стал одним из самых запоминающимся дней в футбольной жизни 78-летнего болельщика «Спартака» Валентина Леонова.

О давней преданности пожилого мужчины клубу стало известно во время весеннего матча между «Оренбургом» и «Спартаком», когда он появился на трибуне с самодельным плакатом «Спартак», я люблю тебя с 1959 года».

Попавший в объектив телекамер Леонов стал настоящей звездой, и руководство «Оренбурга» приняло решение взять болельщика на матч с его любимой командой.

Несмотря на 60-летний стаж поддержки красно-белых встреча 11-го тура стала вторым матчем, который житель села Кардаилово Оренбургской области, посмотрел на стадионе.

Для почётного гостя «Спартак» организовал целую программу кульминацией которой стал символический удар перед финальным свистком. Однако события, произошедшие на поле, сильно расстроили мужчину.

«Я больше на матчи «Спартака» ходить не буду. Когда смотрю игру с трибуны, то ребята постоянно проигрывают. Но молодым хочу сказать: болейте и верьте в свою команду несмотря ни на что. Пронесите эту любовь через всю свою жизнь», — сказал RT Леонов.

Что касается нового поколения активных фанатов красно-белых, то ещё до официального объявления об увольнении Олега Кононова они получили возможность высказать свои претензии игрокам.

После непродолжительного диалога возле бровки вплотную к трибуне подошли Георгий Джикия, Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов.

Выслушав претензии по качеству игры капитан «Спартака» на ухо сказал что-то одному из заводящих трибуны Б, после чего признал, что болельщики имеют полное право быть недовольными происходящим в клубе.

Реакция

Увольнение Олега Кононова стало главным событием тура. Резкие кадровые перемены в одном из самых популярных клубов страны не оставили равнодушными болельщиков других команд. Что касается самих поклонников «Спартака», то преобладающая их часть с радостью приняла отставку.

Исключением не стали и бывшие игроки красно-белых. Об одном забавном эпизоде с участием экс-хавбека москвичей Максима Калиниченко рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Гениальная сцена!

К нам в 8-16 заходит тренер «Оренбурга» Федотов. Макс @kalynych25 встает, жмет ему руку и с выдохом облегчения чеканит одно слово:

- СПАСИБО!



Занавес:))



PS. В 20:55 эфир на @matchpremier с Калиниченко, Федотовым, Широковым 🔥#врубайтеpic.twitter.com/QGVMZzYL5h — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 29 сентября 2019 г.

«Гениальная сцена! К нам в [комнату] 8-16 заходит тренер «Оренбурга» Федотов. Макс Калиниченко встаёт, жмёт ему руку и с выдохом облегчения чеканит одно слово: «Спасибо!» Занавес», — написал журналист в своём Twitter.