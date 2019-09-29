Смолов извинился перед Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов принёс извинения главному тренеру санкт-петербургского «Зенита» Сергею Семаку за свои высказывания в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, повторил бы эти слова. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было», — сказал Смолов после матча в комментарии журналисту «Матч ТВ» Тимуру Журавлю.

Сразу после этого форвард «Локомотива» встретил в подтрибунном помещении Семака, они поздоровались. Специалист заметил: «Некрасиво сказал в перерыве», на что Смолов ответил: «Ну да, извините».

Смолов был недоволен отменой забитого им мяча и заявил, что теперь «можно отдать «Зениту» первое место, а самим играть за второе». Помимо этого, он в перерыве грубо ответил хавбеку сине-бело-голубых Шатову.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

Ранее Семак высказал мнение, что судья по делу отменил два гола в матче с «Локомотивом».