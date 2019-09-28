Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
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Во время интервью в перерыве Шатов отвлёк Смолова, на что тот резко ответил в эфире «Матч ТВ».

«Иди в мини-футбол играй!» — сказал Смолов.

Ранее Смолов высказался о своём отменённом голе.

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