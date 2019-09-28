Тренер «Зенита» Семак считает, что судья по делу отменил два гола в матче с «Локомотивом»
«К VAR отношусь положительно. Но есть моменты, когда нужно внимательнее смотреть даже с VAR. Было много нервозности, хотя оба мяча были отменены по делу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что российским судьям необходимо больше практики с VAR, так как у них ещё недостаточно навыков в некоторых эпизодах.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.
«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.
Ранее форвард красно-зелёных Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом».