Тренер «Зенита» Семак считает, что судья по делу отменил два гола в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к системе видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения от московского «Локомотива» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К VAR отношусь положительно. Но есть моменты, когда нужно внимательнее смотреть даже с VAR. Было много нервозности, хотя оба мяча были отменены по делу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что российским судьям необходимо больше практики с VAR, так как у них ещё недостаточно навыков в некоторых эпизодах.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее форвард красно-зелёных Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом».