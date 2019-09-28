Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Что касается моих слов в перерыве, то я никого не хотел обидеть, это всё было на эмоциях. Я не хотел обидеть Олега Шатова, мы с ним товарищи», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также заявил, что выступает за систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая помогла судье Михаилу Вилкову отменить два гола.

«Почему я сегодня не забил? Я забил, просто гол отменили. Судья находился близко к эпизоду с фолом и не зафиксировал его, поэтому мне показалось, что его не было», — сказал Смолов.

Смолов был недоволен отменой забитого им мяча и заявил, что теперь «можно отдать «Зениту» первое место, а самим играть за второе». Помимо этого, он в перерыве грубо ответил хавбеку сине-бело-голубых Шатову.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее Артём Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом».

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