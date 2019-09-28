Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на слова форварда красно-зелёных Фёдора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».