Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на слова форварда красно-зелёных Фёдора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».

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