Ловчев считает, что «Спартак» возглавит зарубежный специалист
- РИА Новости
«Отставка — совершенно логичное окончание этой истории. Не пошло у Кононова в «Спартаке». Думаю, к такой ситуации в клубе готовились, скорее всего, с кем-то уже вели переговоры. Думаю, это будет кто-то из именитых зарубежных специалистов», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московского «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Джикия ответил, было ли ему комфортно работать с Кононовым в «Спартаке».