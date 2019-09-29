Ловчев считает, что «Спартак» возглавит зарубежный специалист

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что руководство клуба могло вести переговоры с кем-то из зарубежных специалистов, держа в уме возможный уход Олега Кононова.

«Отставка — совершенно логичное окончание этой истории. Не пошло у Кононова в «Спартаке». Думаю, к такой ситуации в клубе готовились, скорее всего, с кем-то уже вели переговоры. Думаю, это будет кто-то из именитых зарубежных специалистов», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московского «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Джикия ответил, было ли ему комфортно работать с Кононовым в «Спартаке».