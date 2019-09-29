Джикия ответил, было ли ему комфортно работать с Кононовым в «Спартаке»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, было ли ему комфортно работать с Олегом Кононовым, который был уволен после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было ли мне комфортно работать с Кононовым? Да», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что готов возглавить команду.