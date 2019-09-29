Экс-футболист «Спартака» Ледяхов заявил, что готов возглавить команду

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не понимает, почему должен радоваться отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Экс-футболист «Спартака» Ледяхов заявил, что готов возглавить команду
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всё очень грустно. Проиграл «Спартак», результата у команды нет, поэтому убирают главного тренера. Здесь всё закономерно. Радости от этого никакой не испытываю», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также выразил непонимание, почему руководство так долго оказывало поддержку Кононову. По его мнению, «Спартаку» необходим умный тренер, который будет способен сразу дать результат.

«Что касается меня, то с удовольствием взял бы «Спартак», — добавил Ледяхов.

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-вратарь команды Руслан Нигматуллин заявил, что «Спартаку» нужно вернуть Карреру.

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