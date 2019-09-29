Нигматуллин считает, что «Спартаку» нужно вернуть Карреру

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Экс-футболист московского «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Массимо Каррера должен вернуться в команду.
Нигматуллин считает, что «Спартаку» нужно вернуть Карреру
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Отставка Кононова напрашивалась 100 лет назад. Не знаю, кто может занять его место. Все хорошие специалисты сейчас на рабочем месте. Карреру надо вернуть — и всё. И все будут довольны. Кононов, скорее всего, найдёт рабочее место, правда, он тренировал команды среднего качества. Ему 53 года, карьера тренера впереди. Думаю, полгода отдохнёт и найдёт свою команду», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул занимаемую должность после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Джикия заявил, что некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке».

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