Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Справился или не справился — с моей стороны об этом говорить некорректно. Но все прекрасно знают, что результат — самое главное», — цитирует игрока РИА Новости.

По его словам, игроки стремятся исправить турнирное положение. Также он отметил, что оценку по итогам сезона команде надо будет давать по окончании чемпионата.

«В команде важен каждый механизм, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Джикия.

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Джикия проигнорировал вопрос о возможном «сливе» Кононова из «Спартака».

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