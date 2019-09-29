Джикия проигнорировал вопрос о возможном «сливе» Кононова из «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не стал отвечать на вопрос о том, могли ли игроки команды подстроить отставку главного тренера Олега Кононова.

«Следующий вопрос», — цитирует Джикию РИА Новости.

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга».