СМИ: Болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга»

Короткая ссылка
Фанаты московского «Спартака» подрались друг с другом после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: Болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», инцидент произошёл около стадиона «Открытие Арена». Потасовку удалось остановить только после вмешательства правоохранительных органов.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. 

После игры главный тренер команды Олег Кононов был отправлен в отставку.

Ранее почётный президент ОКР заявил, что руководство «Спартака» терпело дольше, чем следовало, в ситуации с Кононовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить