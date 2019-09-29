СМИ: Болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга»

Фанаты московского «Спартака» подрались друг с другом после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», инцидент произошёл около стадиона «Открытие Арена». Потасовку удалось остановить только после вмешательства правоохранительных органов.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

После игры главный тренер команды Олег Кононов был отправлен в отставку.

Ранее почётный президент ОКР заявил, что руководство «Спартака» терпело дольше, чем следовало, в ситуации с Кононовым.