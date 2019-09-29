СМИ: Болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга»
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», инцидент произошёл около стадиона «Открытие Арена». Потасовку удалось остановить только после вмешательства правоохранительных органов.
Встреча завершилась со счётом 1:2.
«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
После игры главный тренер команды Олег Кононов был отправлен в отставку.
Ранее почётный президент ОКР заявил, что руководство «Спартака» терпело дольше, чем следовало, в ситуации с Кононовым.