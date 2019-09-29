Жуков: руководство «Спартака» терпело дольше, чем следовало

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Первый вице-спикер Госдумы России, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака» было ожидаемым.
Жуков: руководство «Спартака» терпело дольше, чем следовало
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«Этого следовало ожидать: четыре поражения подряд в чемпионате, вылет из Лиги Европы, да и игры нет никакой. Руководство клуба терпело дольше, чем следовало. По игре «Спартак» выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. Ладно, когда игра хорошая и не везёт, но когда игры совсем нет, болельщиков это не радует. При таком футболе «Спартак» рискует остаться без болельщиков», — цитирует Жукова РИА Новости.

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2) «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд. После окончания встречи главный тренер московского клуба Олег Кононов подал в отставку.

Ранее Мостовой заявил, что хотел бы видеть иностранца главным тренером «Спартака».

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