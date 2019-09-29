Мостовой заявил, что хотел бы видеть иностранца главным тренером «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера команды после отставки Олега Кононова.

«Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвёртым тренером или был тренером по защите и вдруг раз — и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также считает, что российский специалист не сможет успешно работать в команде. Что касается увольнения Кононова, то, как заявил Мостовой, оно должно было произойти рано или поздно.

«Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует», — сказал Мостовой.

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее тренер Рианчо прокомментировал отставку Кононова.