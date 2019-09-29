Мостовой заявил, что хотел бы видеть иностранца главным тренером «Спартака»
- РИА Новости
«Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвёртым тренером или был тренером по защите и вдруг раз — и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца», — цитирует эксперта «Чемпионат».
Он также считает, что российский специалист не сможет успешно работать в команде. Что касается увольнения Кононова, то, как заявил Мостовой, оно должно было произойти рано или поздно.
«Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует», — сказал Мостовой.
«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.
«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее тренер Рианчо прокомментировал отставку Кононова.