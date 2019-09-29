Рианчо: если я есть в планах руководства «Спартака» — это замечательно

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника команды и ответил на вопрос, готов ли вернуться в команду.

«Если руководство приняло решение уволить Кононова, значит, они перестали в него верить, в его работу. Теперь они должны искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба. Могу ли я стать тренером «Спартака»? Если я есть в планах руководства — это замечательно. Но, я думаю, они будут искать наилучшее решение для команды. Не могу сказать, что ситуация с отставкой Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах», — цитирует Рианчо Sport24.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2). Руководство клуба незамедлительно приняло отставку специалиста.

Ранее представители «Спартака» не посетили пресс-конференцию после увольнения Кононова.