Единоличное лидерство ЦСКА, девятый гол Шомуродова, отставки Кононова и Рахимова: чем запомнился 11-й тур РПЛ

ЦСКА разгромил «Урал» и вышел на чистое первое место в чемпионате России по футболу. «Ростов» крупно обыграл «Динамо», а один из мячей на свой счёт записал лидер гонки бомбардиров турнира Элдор Шомуродов. Наставники «Спартака» и «Ахмата» Олег Кононов и Рашид Рахимов после очередных поражений своих команд вынуждены были подать в отставку. RT рассказывает о самых интересных событиях 11-го тура РПЛ.

Спорный пенальти и восьмой гол Соболева

11-й тур стартовал матчем двух аутсайдеров РПЛ «Крыльев Советов» и «Тамбова» в Самаре. При этом обе команды на неделе вылетели из Кубка России, а соответственно были настроены реабилитироваться. Гостей же мотивировал ещё и день рождения главного тренера команды Александра Григоряна. Однако порадовать наставника подопечные не сумели. Хозяева весь матч владели инициативой, создавали моменты и одержали заслуженную победу, первую в последних пяти матчах.

При этом забить «Крыльям Советов» долго не удавалось, но за 20 минут до конца коллективу Миодрага Божовича помог судья Сергей Иванов, назначивший крайне неочевидный пенальти в ворота «Тамбова» за фол на Максиме Канунникове. Александр Соболев не только реализовал одиннадцатиметровый и забил восьмой мяч в чемпионате страны, но и буквально в следующей атаке выполнил идеальную голевую передачу на всё того же Канунникова.

Очередное поражение «Динамо» и ошибки Лещука

Идущий следующим в группе лидеров «Ростов» сумел реабилитироваться за неожиданное поражение от «Тамбова» в предыдущем туре. Дома подопечные Валерия Карпина разгромили находящееся в глубочайшем кризисе «Динамо» и в очередной раз продемонстрировали, что неудержимы в родных стенах. В новом сезоне жёлто-синие не потерпели здесь ни одного поражения и лишь раз в шести матчах сыграли вничью.

В какой-то степени гостям из столицы не повезло, ведь они не реализовали целый ряд опаснейших моментов и при этом пропустили не самые обязательные мячи. Так, Игорь Лещук в середине первого тайма позволил отличиться ударом с «нулевого угла» Элдору Шомуродову. Узбек забил девятый мяч в РПЛ и вновь вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров турнира. Незадолго до этого счёт хлёстким ударом слёту открыл Ивелин Попов. Вратарь среагировать не сумел, хотя мяч пролетел у него над головой.

А в самом конце матча Лещук неудачно сыграл на выходе и позволил отличиться Бактийору Зайнутдинову, который забил спустя всего 83 секунды после появления на поле. Вдобавок почти полчаса «Динамо» вынуждено было провести в меньшинстве из-за удаления Заурбека Плиева.

Два незасчитанных мяча и ошибка Лунёва

В центральном матче тура встретились представляющие Россию в Лиге чемпионов «Локомотив» и «Зенит». Соперники продемонстрировали напряжённую игру с минимумом опасных моментов, что было объяснимо, учитывая цену, которая стояла на кону в данном матче.

Как часто бывает в таких поединках, игра по сути шла до гола. Его удалось забить железнодорожникам. Гжегож Крыховяк в начале второго тайма решился на удар из-за пределов штрафной. Андрей Лунёв к нему оказался не готов и, видимо, слишком поздно увидел вылетающий из-за ног партнёра мяч. Поляк же отметился уже пятым голом в текущем сезоне РПЛ и шестым во всех турнирах.

Впоследствии «Зенит» изо всех сил пытался отыграться, но «Локомотив» оборонялся достаточно спокойно и без паники удерживал нужный результат. В конце концов, питерцам удалось забить на четвёртой добавленной минуте, когда вперёд пошёл даже Лунёв. Именно он выполнил подачу в штрафную, после которой у ворот хозяев началась паника, а вышедший на замену Роберт Мак отправил мяч в сетку.

Но радость подопечных Семака оказалась преждевременной. Судья Михаил Вилков после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за игры рукой у Алексея Сутормина. Следует добавить, что в конце первого тайма судья также при помощи VAR отменил гол Фёдора Смолова. Таким образом, в данном аспекте команды разошлись миром, а «Локо» всё же оказался сильнее и догнал питерцев в турнирной таблице. Сине-бело-голубые так и не сумели распечатать проводившего 300-й матч в составе красно-зелёных Маринато Гилерме.

Второй нереализованный пенальти Чалова и исландский день в ЦСКА

Осечкой «Зенита» на следующий день с удовольствием воспользовался ЦСКА. Армейцы на выезде забили три безответных мяча в ворота «Урала» и возглавили РПЛ впервые с мая 2016-го. В том сезоне красно-синие стали чемпионами страны.

Что же касается отчётного матча, то счёт на 17-й минуте после подачи углового открыл Хёрдур Магнуссон, забивший во втором матче подряд. А после перерыва отличиться удалось ещё одному исландцу Рагнару Сигурдссону и вышедшему на замену Яке Бийолу.

Единственной ложкой дёгтя для команды стал нереализованное Фёдором Чаловым в концовке пенальти. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ не забил с «точки» второй раз подряд, но это не помешало ЦСКА одержать пятую победу кряду в чемпионате страны.

Три удара в створ и самый скучный матч

Вероятно, самый скучный матч тура состоялся в Казани, где «Рубин» и «Уфа» так и не сумели поразить ворота друг друга. Показательный момент: за первый тайм команды нанесли лишь один удар в створ на двоих. После перерыва соперники немного активизировались и создали несколько опасных эпизодов. Например, у гостей в самой концовке со штрафного в штангу попал Даниил Фомин. Но счёт так и не был открыт.

Таким образом, казанцы прервали серию из пяти поражений подряд во всех турнирах, но вновь не смогли победить. В последний раз подопечные Романа Шаронова набирали три очка в РПЛ ещё в середине августа.

Невезение «Спартака» и травма Айртона

Куда более интересной получилась игра между «Спартаком» и «Оренбургом». Красно-белые после трёх поражений кряду были намерены, наконец, одержать победу. И коллектив Олега Кононова действительно начал встречу неплохо. Хозяева создавали опасные моменты и вполне могли открыть счёт. Но пару раз гостей спас вратарь Андрей Климович, а после удара Айртона из-за пределов штрафной — штанга.

Однако в самом конце первого тайма, когда ничто не предвещало беды, «Спартак» неожиданно пропустил. Началось всё с травмы того же Айртона, из-за которой он вернуться на поле так и не сумел. Пока бразильцу оказывали помощь, Лоренсо Мельгарехо не уследил за Андреем Малых на дальней штанге и позволил ему замкнуть навес партнёра.

Во второй половине встречи хозяева бросились на штурм чужих ворот, но вместо того, чтобы забить, пропустили ещё. После подачи углового Джордже Деспотович удачно подставил голову и срезал мяч в дальний угол. Лишь очутившись в безвыходном положении, красно-белые отличились. Мельгарехо также после подачи корнера сократил отставание в счёте.

Почувствовав уверенность в своих силах, «Спартак» пошёл вперёд уже всей командой, а Кононов бросил в бой свежих Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова. Но отыграться это не помогло. «Оренбург» оборонялся максимально дисциплинированно и организованно. Правда, в паре эпизодов хозяева претендовали на пенальти, но судья Станислав Васильев на «точку» указывать не стал. «Спартак» впервые за девять лет потерпел четыре подряд поражения в РПЛ, а Кононов после матча подал в отставку.

Долгожданная победа «Краснодара» и недовольство «Арсенала» судьёй

А «Краснодару», напротив, удалось прервать неудачную серию и одержать важную домашнюю победу над «Арсеналом». Южане открыли счёт в середине первого тайма с помощью пенальти. Ари заработал одиннадцатиметровый и сам же его реализовал. Правда, руководство туляков таким решением судьи осталось очень недовольно, несмотря на наличие VAR.

Во втором же тайме преимущество «Краснодара» упрочил Магомед-Шапи Сулейманов. Для него забитый мяч стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ и шестым — во всех турнирах. Единственной, но очень серьёзной ложкой дёгтя в преддверии матча со «Спартаком» для команды стало удаление Тонни де Вильены в самой концовке встречи. Голландец наступил на ногу сопернику, а судья после просмотра повтора решил, что этот фол достоин прямой красной карточки.

Шедевр от Нобоа и третья победа «Сочи»

Завершился тур поединком «Сочи» и «Ахмата». Новичок РПЛ, прибавивший после невразумительного старта и одержавший пару побед, был намерен набрать три очка. Необходимы они были и грозненцам, которые стартовали крайне неудачно.

К сожалению для поклонников «Ахмата», неудачная серия их коллектива продолжилась. В Сочи подопечные Рашида Рахимова пропустили два безответных мяча. Главным героем противостояния стал полузащитник Андрей Мостовой, который не только открыл счёт, но и отдал результативную передачу на Кристиана Нобоа. Впрочем, в данной ситуации всё сделал сам эквадорец. Он протащил мяч к чужой штрафной и красиво забросил его за шиворот вратарю.

«Сочи» заметно улучшил своё положение в турнирной таблице, а вот «Ахмат» не знает побед в РПЛ уже семь матчей. Неудивительно, что после финального свистка Рахимов подал прошение об отставке, а руководство клуба его приняло.