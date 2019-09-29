ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли голы Хёрдура Магнуссона, Арнора Сигурдссона и Яки Бийола.
Такой результат позволил армейцам единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, набрав 25 очков.
В 12-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».
Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом».