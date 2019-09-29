ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли голы Хёрдура Магнуссона, Арнора Сигурдссона и Яки Бийола.

Такой результат позволил армейцам единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, набрав 25 очков.

В 12-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».

Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом».