ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли голы Хёрдура Магнуссона, Арнора Сигурдссона и Яки Бийола.

Такой результат позволил армейцам единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ, набрав 25 очков.

В 12-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».

Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом».

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