«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ

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«Ростов» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Ивелин Попов (на 25-й минуте), Эльдор Шомуродов (37) и Бактийор Зайнутдинов (82).

«Динамо» на 66-й минуте осталось в меньшинстве после удаления Заурбека Плиева.

«Ростов» набрал 23 очка и поднялся на второе место. «Динамо» с десятью баллами находится на 12-й позиции.

Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым.

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