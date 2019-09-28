«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 3:0.
В составе хозяев отличились Ивелин Попов (на 25-й минуте), Эльдор Шомуродов (37) и Бактийор Зайнутдинов (82).
«Динамо» на 66-й минуте осталось в меньшинстве после удаления Заурбека Плиева.
«Ростов» набрал 23 очка и поднялся на второе место. «Динамо» с десятью баллами находится на 12-й позиции.
Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым.