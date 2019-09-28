«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

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Полузащитник Павел Мамаев официально стал футболистом «Ростова».
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
  • РИА Новости

Об этом пресс-служба «Ростова» сообщила прямо во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

Отмечается, что соглашение рассчитано на два года.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мамаев присутствует на матче 11-го тура «Ростов» — «Динамо».

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