СМИ: Футболисты ЦСКА Дивеев и Магнуссон не сыграют с «Ростовом» из-за травм
Как сообщает Sport24, оба футболиста получили повреждения в матче второго тура Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона — травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопа.
Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 6 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
Ранее тренер Адиев признался, что испытывает особые чувства от назначения в «Ахмат».