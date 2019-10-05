СМИ: Футболисты ЦСКА Дивеев и Магнуссон не сыграют с «Ростовом» из-за травм

Защитники московского ЦСКА Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон не примут участия в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» из-за травм.

Как сообщает Sport24, оба футболиста получили повреждения в матче второго тура Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона — травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопа.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится 6 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.

Ранее тренер Адиев признался, что испытывает особые чувства от назначения в «Ахмат».