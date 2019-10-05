Тренер Адиев признался, что испытывает особые чувства от назначения в «Ахмат»
«Всегда домой возвращаешься с большими чувствами. Это то же самое, когда мы где-то бываем на сборах или в отъезде и приезжаем в родной родительский дом, испытываешь особые чувства, они не сравнимы ни с чем», — приводит слова Адиева официальный сайт «Ахмата».
При этом он заявил, что ощущает на себе большую ответственность.
Адиев будет помощником главного тренера команды Игоря Шалимова. С 2018 по 2019 год Адиев занимал пост наставника махачкалинского «Анжи».
После 11 туров «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в РПЛ, имея в своём активе девять очков.
Ранее сообщалось, что мяч Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим голом РПЛ в сентябре.