Мяч Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим голом РПЛ в сентябре
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный Twitter РПЛ.
Напомним, что «Сочи» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0.
При этом болельщики признали лучшим голом мяч полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича в ворота «Тамбова» в девятом туре.
Ранее Магомед Адиев рассказал, почему согласился на роль помощника Игоря Шалимова в «Ахмате».
😍 Гол Кристиана Нобоа – лучший в сентябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019
📊 Напоминаем, Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ#Нобоа#РПЛтопчик#ГолМесяцаРПЛpic.twitter.com/uivXoJIlPr