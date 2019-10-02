Мяч Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим голом РПЛ в сентябре

Гол хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» признан лучшим голом сентября в чемпионате страны.

Об этом сообщает официальный Twitter РПЛ.

Напомним, что «Сочи» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0.

При этом болельщики признали лучшим голом мяч полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича в ворота «Тамбова» в девятом туре.

Ранее Магомед Адиев рассказал, почему согласился на роль помощника Игоря Шалимова в «Ахмате».