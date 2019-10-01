Адиев: не мог взять и отказать «Ахмату»

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Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему согласился на роль помощника Игоря Шалимова в «Ахмате».

«У меня сейчас нет никаких особенных амбиций, раз я согласился на роль помощника Шалимова. Я постараюсь приложить максимум своих усилий. Шалимов довольно ярко работал в «Краснодаре», мне есть чему поучиться у него, это тоже особенный опыт. Дома я уже насиделся и отдохнул. К тому же не мог взять и отказать «Ахмату». Если и в этот раз мне поступит интересное предложение, то президент клуба не будет ставить палки в колёса», — цитирует Адиева Sport24.

42-летний специалист уже работал в тренерском штабе «Ахмата» в 2018 году. В качестве футболиста Адиев выступал за грозненский «Терек» с 2006 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что президент «Ахмата» объявил о назначении Шалимова.

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