Президент «Ахмата» объявил о назначении Шалимова, Адиев — в штабе

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Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о назначении бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова на должность главного тренера клуба.

«Занять должность главного тренера «Ахмата» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. В его тренерский штаб войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного поединка считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение клуба и приступят к работе. Мы договорились, что все вопросы, связанные с подписанием контрактов, будем решать в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику. Надеемся, при поддержке руководства, игроков и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень», — гласит пост Даудова в Instagram.

Предыдущий наставник команды, Рашид Рахимов, покинул коллектив после поражения от «Сочи» в 11-м туре Российской премьер-лиги.

Ранее Шалимов заявил, что его не звали в «Спартак».

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