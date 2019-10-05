Супруга главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику Гончаренко

Людмила Дюкова, супруга главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, извинилась за жёсткую критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Хочу внести ясность относительно ситуации, которая была подхвачена и раздута СМИ. Мне очень стыдно за произошедшее. За то, что позволила себе неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, поклонником которого я являюсь более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения наставника нашей команды. Всё это было продиктовано исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим супругом и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию», — написала Дюкова в Facebook.

Ранее сообщалось, что супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Виктора Гончаренко после поражения от «Эспаньола» во втором туре группового раунда Лиги Европы.