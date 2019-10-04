Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

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Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Он проиграл прошлый сезон полностью, а сейчас выезжает на ошибках соперников. Знаю гораздо больше, чем вы, сидящие на трибунах и кричащие, что мы не «Спартак». Только потому, что у нас такой хороший тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона, остались без Лиги чемпионов и денег. А ЦСКА в них нуждался, как никто другой, потому что мы нищие. Всё из-за того, что он боится брать на себя какую-либо ответственность», — написала Дюкова в Instagram.

После критики со стороны поклонников ЦСКА Людмила скрыла свой аккаунт.

Ранее агент заявил, что футболист ЦСКА Магнуссон вывихнул лодыжку.

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