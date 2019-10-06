Возможная отставка Мусаева и шанс для красно-белых спасти сезон: чем интересен матч «Краснодар» — «Спартак»

В одном из центральных матчей 12-го тура РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Для обеих команд результат этой игры может иметь судьбоносное значение. Южане в случае очередной осечки рискуют лишиться главного тренера Мурада Мусаева, а красно-белые — остаться без путёвки в еврокубки по итогам сезона. Для столичного коллектива поединок станет первым после отставки Олега Кононова.

Дебют Кузнецова и импульс для команды

Пожалуй, ещё в конце августа мало кто мог предположить, что московский «Спартак» после 11 туров РПЛ будет идти на девятом месте с 11 очками отставания от лидера. На тот момент команда пусть спешно, но качественно укрепилась и одержала пять побед подряд во всех турнирах. Фанаты красно-белых даже на время перестали вспоминать пиджак Олега Кононова.

Однако, как это часто бывает в «Спартаке», ситуация изменилась стремительно. Сначала столичный коллектив вылетел из Лиги Европы, потом дома проиграл «Зениту» в принципиальном матче, а затем буквально покатился по наклонной, и после четырёх поражений в РПЛ подряд Кононов был отправлен в отставку.

Поскольку оперативно найти ему замену было сложно, исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника Кононова Сергея Кузнецова. Очевидно, что он сыграет роль временщика и вряд ли останется на ответственном посту, хотя применительно к «Спартаку» нельзя исключать и такой вариант, ведь в схожей ситуации команду три года назад принял Массимо Каррера.

Вряд ли от Кузнецова можно ожидать тактической революции, однако уход Кононова может встряхнуть команду, как это часто происходит, и придать ей нужный импульс на матч с «Краснодаром». Между тем игра с южанами в какой-то степени является для красно-белых судьбоносной, ведь очередное поражение может сделать отставание «Спартака» от первой пятёрки критическим. Хотя и после 11 туров оно уже составляет 9-11 баллов, отыграть которые на дистанции будет не так просто. Поэтому снова терять очки красно-белым просто нельзя.

Проблемы «Спартака» в атаке и «Краснодар» без де Вильены

Как уже отмечалось, 37-летний Кузнецов вряд ли представит в Краснодаре что-то кардинально новое. В частности, ему будет крайне тяжело решить проблему выбора нападающего. Андре Шюррле пропустит матч из-за простуды, а Эсекьель Понсе до сих пор полноценно не адаптировался в команде. Но другого выхода, кроме как выпустить аргентинца в стартовом составе, у тренерского штаба просто нет. Поэтому многое будет зависеть именно от действий форварда, который в первых матчах за «Спартак» показал как минимум неплохое умение цепляться за мяч.

Из глубины Понсе поддержат техничные Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов или же Лоренсо Мельгарехо. При этом основная борьба может развернуться в центре поля. И здесь у «Спартака» возможны варианты. Во-первых, за пару дней до игры небольшое повреждение на тренировке получил Роман Зобнин и пока неизвестно, сумеет ли он выйти на поле в воскресенье.

В случае если травма полузащитника окажется достаточно серьёзной, его может заменить Алекс Крал. Однако сказать что-то определённое о способностях этого игрока пока сложно, поскольку он лишь недавно появился в команде и не успел проявить себя. Возникло лишь ощущение, что чех недостаточно силён в разрушении и отчасти дублирует Гуса Тиля. В том же матче с «Уралом», когда об отставке Кононова ещё никто не думал, новичок совершил немало ошибок. Таким образом, если Крал выйдет в основе, у команды могут появиться проблемы в опорной зоне.

Впрочем, не обошёлся без потерь в этой зоне и «Краснодар». В матче с «Арсеналом» необязательную красную карточку на последних минутах получил Тонни де Вильена, быстро ставший для южан футболистом основы, выполняющим важнейшую функцию по продвижению мяча вперёд. Полноценно заменить его на сегодняшний день не способен никто, но Мураду Мусаеву, видимо, предстоит выбрать между Даниилом Уткиным и Русланом Камболовым. Последний выглядит сильнее в разрушении, но не слишком хорош в созидании. Выход в опорной зоне Йона Гудни Фьолусона, как в матче с «Хетафе», видится всё же экстренной мерой.

Заканчивая разговор о потерях команд, у «Спартака» точно не выйдет на поле Самуэль Жиго. Под вопросом и участие в матче Айртона, который из-за травмы был заменён в перерыве встречи с «Оренбургом». Если бразилец не сумеет выйти на поле, его место на левом фланге обороны, вероятно, займёт Андрей Ещенко, что добавит команде надёжности в обороне, но убавит атакующий потенциал на левом краю. Но возможны и варианты вроде выхода на этой позиции работоспособного Мельгарехо.

Мурад Мусаев

© Юлия Честнова/РИА Новости

Кризис хозяев и настрой Ари

Стоит отметить, что если «Спартак» уже лишился главного тренера, то «Краснодар» рискует в ближайшее время пройти через эту процедуру. Южане потерпели четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах, чем поставили под удар Мурада Мусаева.

Положение, в котором оказался молодой тренер, в чём-то можно сравнить с ситуацией Кононова. Специалист летом также получил в своё распоряжение целый ряд новых футболистов и был вынужден фактически на ходу строить новую команду. Пока этот процесс проходит достаточно болезненно при том, что тяжёлую травму получил звёздный новичок клуба Реми Кабелла.

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К тому же ошибки допускают абсолютно все: и ранее надёжный вратарь Матвей Сафонов, и опытные центральные защитники Александр Мартынович с Урошем Спаичем, и высококлассные игроки атаки.

В этом плане матч со «Спартаком» может получиться для Мусаева судьбоносным, ведь очередное поражение способно подтолкнуть Сергея Галицкого к кадровым перестановкам. С другой стороны, владелец «Краснодара» всегда считался достаточно терпеливым руководителем, который не привык рубить с плеча и делать выводы на основании одной неудачной серии.

Он прекрасно понимает, что летом команда подверглась серьёзнейшей перестройке и вынуждена сыгрываться практически на ходу. В такой ситуации неудивительно, что серия побед сменилась серией поражений. Через аналогичный период проходит и «Спартак», и в этом плане воскресный поединок станет своеобразной встречей товарищей по несчастью.

Однако у «Краснодара», по крайней мере, есть кому забивать мячи. И речь не о Маркусе Берге, чей дубль в матче с ЦСКА пока является единственным светлым пятном за короткий период выступления шведа в России, а об Ари. Восстановившийся после травмы форвард демонстрирует неплохую форму и в четырёх последних матчах РПЛ набрал пять баллов за результативность.

А на «Спартак» у натурализованного бразильца настрой будет особый, ведь именно в этой команде он начинал свою карьеру в России и покинул её не без скандала. Пусть Валерия Карпина, с которым у футболиста был конфликт, в клубе давно нет, нападающий всё равно не упустит шанса огорчить бывший коллектив.

Об особой мотивации форварда свидетельствует и статистика встреч со «Спартаком». В ворота красно-белых в составе «Краснодара» и «Локомотива» он забил семь мячей в десяти матчах. А в последней домашней встрече с красно—белыми форвард заработал красную карточку за удар головой в лицо Жиго. Так что Ари наверняка будет полон желания снова огорчить «Спартак» и прервать удачную серию красно-белых в Краснодаре. Столичный коллектив не проигрывал здесь уже пять лет и за это время одержал три победы.