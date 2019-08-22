В «Краснодаре» рассказали о состоянии Кабелла, травмировавшегося в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

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Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника команды Реми Кабелла, получившего травму в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
В «Краснодаре» рассказали о состоянии Кабелла, травмировавшегося в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
  • © fckrasnodar.ru

«По первым предположениям, Кабелла выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.

По словам Матвеева, он не знает, усугубил ли повреждение французский полузащитник, проведя на поле ещё несколько минут после неудачного столкновения с соперником.

«Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело», — добавил тренер «быков».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.

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