Дубль Байрамяна, десятый гол Шомуродова и спасение от разгрома: «Ростов» обыграл ЦСКА в Москве в 12-м туре РПЛ

ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Ростова» в 12-м туре РПЛ. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе гостей дублем отметился Хорен Байрамян, а Эльдор Шомуродов забил десятый мяч в чемпионате России. Армейцы смогли ответить только реализованным пенальти в исполнении Николы Влашича в добавленное время. «Ростов» после этого матча возглавил турнирную таблицу РПЛ вместе с «Локомотивом» и «Зенитом».

Перед 12-м туром Российской премьер-лиги ЦСКА шёл на первом месте в турнирной таблице, опережая на два очка целую группу из четырёх ближайших преследователей. Непосредственно в день матча с «Ростовом», который как раз и входит в этот квартет, армейцы лидерство упустили. Их потеснили «Локомотив» и «Зенит», которые оправились от игр в Лиге чемпионов и победили «Арсенал» с «Уралом».

Игрокам ЦСКА так с графиком не повезло — им предстояло выйти на холодное и покрывающееся мокрым снегом поле «ВЭБ Арены» на третий день после поражения от «Эспаньола», которое высосало и физические силы, и психологические. К тому же вторая подряд неудача в Лиге Европы едва не обернулась очередными потерями в составе.

СМИ сообщали, что небольшие травмы заработали защитники Игорь Дивеев и Хёрдуд Магнуссон, и они пропустят матч с «Ростовом». Для армейцев это было бы катастрофой — потерей в обороне у них и так слишком много. Но всё-таки худший прогноз не оправдался. Дивеев вошёл в стартовый состав против подопечных Валерия Карпина, а исландский защитник оказался в запасе.

У «Ростова» никаких проблем с составом первоначально не было, но в последний момент стало известно о потере Романа Ерёменко. Бывший игрок ЦСКА прилетел в Москву, но почувствовал недомогание и даже не попал в заявку на игру. С такой погодой, которая больше напоминала поздненоябрьскую, выходить на поле ему действительно было опасно. После этого оставалось только гадать, как бы фанаты армейцев отреагировали на появление Ерёменко — едва ли они забыли, как в прошлом году он неожиданно перешёл в «Спартак», после чего оказался в «Ростове». Этот матч должен был стать первым для него против бывшей команды, которая два года ждала его после дисквалификации.

Зато трибуны отреагировали на другое событие, связанное с клубом. Фанаты с помощью кричалок и баннеров выразили поддержку главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, на которого посыпалась критика после неудачного старта в Лиге Европы. Но всё-таки болельщикам было гораздо важнее, что в чемпионате России победная серия армейцев составила пять игр.

Матч начался под диктовку армейцев. Уже на 24-й секунде Фёдор Чалов мягко подбросил мяч и попал в перекладину, к чему вратарь Егор Бабурин был не готов. В следующие десять минут игроки ЦСКА продолжали владеть инициативой, но что-то похожее на опасные моменты они создавали только со штрафных и угловых.

«Ростову» было непросто выходить из обороны, но свои стандарты они выполняли более надёжно. Сначала Ивелин Попов заставил Игоря Акинфеева выбить мяч кулаками, а затем исполнил хитрый угловой на дальнюю штангу, куда в свободную зону забежал Хорен Байрамян. На 11-й минуте гости открыли счёт. Интересно, что именно прессинг ростовского полузащитника и привёл к тому, что Попов пошёл бить от углового флажка.

Быстрый гол заставил ростовчан отойти назад, и Байрамяна с Алексеем Ионовым можно было чаще видеть в защите, чем в нападении. Армейцы, и до этого не блиставшие в атаке, чего-то полезного не предприняли, чтобы тут же отыграться.

Игра вернулась в центр поля, и там армейцам тоже было некомфортно. Ростовчане перехватили мяч и быстро убежали вперёд. Эльдор Шомуродов навесил на ход Байрамяну, который качнул Седрика Гогуа и затем расстрелял ворота Акинфеева. Полузащитник впервые в карьере оформил дубль и укрепил преимущество своей команды.

Санкции со стороны Гончаренко последовали незамедлительно — в перерыве вместо Гогуа выше Лукас Сантос, а Шарлия и Дивеев сформировали дуэт центральных защитников. Ивану Облякову пришлось перемещаться на левый фланг, а Константину Кучаеву — в центр полузащиты. В атаке перестроений не последовало, от неё тренерский штаб ЦСКА ждал, что она сама подстроится под гостей.

Но меры по укреплению обороны оказались провальными. Во втором тайме у армейской штрафной постоянно возникали огромные пространства, в которые забегали Шомуродов и Байрамян. Два выхода один на один с Акинфеевым они не реализовали — вратарь ЦСКА идеально ложился под удары. Но узбекский форвард усвоил урок, и следующую атаку после передачи Байрамяна он реализовал уже более хитро. На 61-й минуте Шомуродов забил свой десятый мяч за сезон и догнал новоявленного форварда сборной России Александра Соболева в бомбардирской гонке. Акинфеев затем ещё дважды спас ворота своей команды — к его игре претензий быть не могло.

Только во второй половине второго тайма ЦСКА заиграл в атаке так, как должна это делать команда, старающаяся набрать очки. Только Бабурин, насмотревшись на сейвы своего визави, сам стал так же уверенно играть в воротах. Особенно большие проблемы ему доставлял Сантос, но всё-таки чистым нападающим он не был и вполне мог ошибиться после отличного паса Ильзата Ахметова, который выводил бразильца на пустые ворота.

За десять минут до конца матча атакующие порывы хозяев поля иссякли. Они стали ждать, когда самое крупное домашнее поражение армейцев за последние восемь лет станет реальным. В последний раз они проигрывали с разницей в три и больше мяча на своём стадионе в сентябре 2011 года в матче с «Динамо». Но разгром всё-таки не состоялся — в компенсированное время Фёдор Чалов заработал пенальти и позволил после своих двух промахов пробить Николе Влашичу. Хорват пробил точно под перекладину и оформил гол престижа.

«Ростов» обошёл ЦСКА в турнирной таблице и сравнялся по очкам с «Локомотивом» и «Зенитом». С петербуржцами подопечные Карпина сыграют в следующем туре после перерыва на матчи сборных. ЦСКА же будет стараться ребилитироваться в выездном матче с непростой «Уфой».