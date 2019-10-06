Лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter национальной команды.
Игрок был вызван вместо форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее сообщалось, что Владислав Игнатьев и Павел Могилевец вызваны в сборную России по футболу.