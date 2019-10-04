Игнатьев и Могилевец довызваны в сборную России по футболу

В составе сборной России по футболу, которая готовится к двум отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра, произошли замены.

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РИА Новости

Как сообщает аккаунт сборной России в Twitter, полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и хавбек «Рубина» Павел Могилевец получили вызовы в национальную команду. Они заменят травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина. Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP). Ранее сообщалось, что травма не помешает Смолову отправиться в расположение сборной России по футболу.