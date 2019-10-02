Травма не помешает Смолову отправиться в расположение сборной России по футболу

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов сможет отправиться в расположение сборной России на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Шотландии и Кипра.

По словам директора по связям с общественностью «Локомотива» Кирилла Брейдо, которые передаёт ТАСС, в матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» Смолов получил небольшое повреждение голеностопного сустава, которое не помешает 29-летнему форварду отправиться на сбор.

Однако он отметил, что травма, возможно, помешает Смолову принять участие в ближайшем матче РПЛ с тульским «Арсеналом», который пройдёт 6 октября.

Матч с Шотландией состоится 10 октября в Москве. Игра с Кипром пройдёт в Никосии 13 октября.

После шести туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Шотландцы находятся на пятой позиции (6), а киприоты — на четвёртой (7).

Ранее Юрий Сёмин предположил, что травма помешает Рифату Жемалетдинову сыграть за сборную в матчах с Шотландией и Кипром.