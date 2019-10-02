Сёмин предположил, что травма помешает Жемалетдинову сыграть за сборную в матчах с Шотландией и Кипром

Травма, полученная в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», скорее всего, не позволит полузащитнику московского «Локомотива» Рифату Жемалетдинову сыграть за сборную России в поединках квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.

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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина. «Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — отметил специалист. Вызов в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром стал первым в профессиональной карьере Жемалетдинова. Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.