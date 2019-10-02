Сёмин предположил, что травма помешает Жемалетдинову сыграть за сборную в матчах с Шотландией и Кипром
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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.
«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — отметил специалист.
Вызов в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром стал первым в профессиональной карьере Жемалетдинова.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.