Сёмин предположил, что травма помешает Жемалетдинову сыграть за сборную в матчах с Шотландией и Кипром

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Травма, полученная в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», скорее всего, не позволит полузащитнику московского «Локомотива» Рифату Жемалетдинову сыграть за сборную России в поединках квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.
Сёмин предположил, что травма помешает Жемалетдинову сыграть за сборную в матчах с Шотландией и Кипром
  • © firo Sportphoto/ Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — отметил специалист.

Вызов в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром стал первым в профессиональной карьере Жемалетдинова.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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