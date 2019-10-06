«Спартак» в гостях уступил «Краснодару» в 12-м туре РПЛ

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Московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» в гостях уступил «Краснодару» в 12-м туре РПЛ
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Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе краснодарского коллектива отличились Маркус Берг и Сергей Петров на 3-й и 20-й минутах игры. Красно-белые ответили голом Джордана Ларссона на 45-й минуте.

На 88-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Кайо Панталеана, но в компенсированное время составы уравнялись — красную карточку получил Георгий Джикия.

«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 14 очками находится на 12-й позиции.

Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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