«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Короткая ссылка
«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
  • @rostovfc
  • Twitter

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе жёлто-синих дубль оформил Хорен Байрамян, отличившись на 11-й и 44-й минутах, также на 61-й минуте забил Эльдор Шомуродов. В компенсированное время армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Николы Влашича с пенальти.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (25) опустился на четвёртую позицию.

Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить