«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе жёлто-синих дубль оформил Хорен Байрамян, отличившись на 11-й и 44-й минутах, также на 61-й минуте забил Эльдор Шомуродов. В компенсированное время армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Николы Влашича с пенальти.
«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (25) опустился на четвёртую позицию.
Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.