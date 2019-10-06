«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе жёлто-синих дубль оформил Хорен Байрамян, отличившись на 11-й и 44-й минутах, также на 61-й минуте забил Эльдор Шомуродов. В компенсированное время армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Николы Влашича с пенальти.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (25) опустился на четвёртую позицию.

Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ.