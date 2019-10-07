Шутка Дзюбы, эмоции новичков и приглашение для Путина: сборная России начала подготовку к отборочным матчам Евро-2020

Сборная России по футболу провела первую тренировку в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра. В занятии приняли участие все игроки, вызванные на сбор. Новички Александр Соболев и Дмитрий Чистяков поделились впечатлениями от пребывания в Новогорске, а Зелимхан Бакаев признался, что в стане национальной команды не задумывается о проблемах красно-белых. Станислав Черчесов, в свою очередь, призвал «Спартак» и «Динамо» как можно скорее определиться с новыми наставниками и пригласил на ближайшую встречу в «Лужниках» Владимира Путина.

Сборная России по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Шотландии и Кипра. Первая тренировка прошла в понедельник на подмосковной базе в Новогорске.

В занятии, носившем восстановительный характер, приняли участие все игроки. По индивидуальной программе работал лишь полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, однако и он находился на поле вместе с остальными футболистами. Кроме того, накануне тренерскому штабу пришлось в срочном порядке вызывать в расположение нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Он заменил Фёдора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Несмотря на то что утром столбик термометра приближался к нулю, спортсмены вышли на тренировку в приподнятом настроении, а нападающий Артём Дзюба пошутил над вратарём «Спартака» Артёмом Ребровым, накануне пропустившим два мяча в матче с «Краснодаром».

«Да я получше Реброва буду», — заявил форвард.

Занятие вновь не обошлось без гостей. На этот раз понаблюдать за тренировкой сборной выпала возможность детям с особенностями развития. Они не только пообщались со своими кумирами и сделали с ними совместную фотографию, но и по приглашению Дзюбы осмотрели командный автобус.

Ещё одним посетителем подмосковной базы стал ученик четвёртого класса Прохор Ильиных, прославившийся на всю страну после скандальной истории, произошедшей в его школе в Сосновоборске. Директор, по словам родителей мальчика, пригрозил мальчику отчислением, если тот не избавится от своеобразной причёски — выбритых висков и хвостика — такой же, какую носит его любимый футболист Златан Ибрагимович. История получила широкую огласку. Юного болельщика поддержали многие спортсмены и знаменитости, а руководство Российского футбольного союза (РФС) пригласило его на тренировку и матч национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с Шотландией 10 октября в московских «Лужниках». Матч обслужит датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетой.

«Только батареи нужно включить»

После тренировки первым на вопросы журналистов ответил Черчесов. Он поделился мнением о ходе подготовки сборной к предстоящим матчам, отметив, что тренерский штаб старается не форсировать события и не отвлекаться на посторонние проблемы.

«Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет ещё теория. Поговорим, разберём матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Часть вопросов касалась вызова Соболева, которому многие эксперты уже давно прочили место в сборной. Наставник подчеркнул, что выбор в пользу нападающего был сделан обдуманно, а не из-за того, что потеря Смолова застала команду врасплох.

«Всё должно идти естественным путём. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Дмитрием Чистяковым. Главное, чтобы каждый чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не то, что он сюда вызван по просьбам трудящихся», — добавил Черчесов.

По его мнению, ситуация внутри клубов в значительной степени отражается на атмосфере в национальной команде. В связи с этим «Спартаку» и «Динамо», фактически оставшимся без главных тренеров, необходимо как можно скорее определиться с этой позицией.

«А то ведь из «Динамо» ни одного человека в сборной нет. Наверное, это не случайно — игроки не показывают свой уровень. В прессе называются разные кандидаты — молодые, опытные. Например, Валерий Газзаев. Его авторитет не подвергается сомнению. Не принципиально, возглавит «Спартак» россиянин или иностранец. Главное, чтобы клубы определились, потому что мы от них зависим», — заявил специалист.

7 октября президент РФ Владимир Путин празднует своё 67-летие. Пресс-служба сборной поздравила главу государства через социальные сети, а главный тренер предпочёл обратиться к нему через СМИ.

«Со своей стороны могу лишь скромно позвать президента на наш матч», — сказал Черчесов.

В заключение он выразил радость от того, что впервые за длительное время россияне проведут свой матч не только в столице, но и на главном футбольном стадионе страны.

«Это для всех приятно, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить», — пошутил наставник.

«Шуток от Дзюбы пока не было»

После Черчесова к представителями СМИ вышли и сами игроки. Соболев признался, что испытывает исключительно положительные эмоции от вызова в сборную.

«Очень рад. Ждал ли вызова? Когда списки уже были, то уже не ждал. Спокойно прилетел домой в Самару и даже не думал, что могут позвонить. После вызова прибавилось подписчиков в Instagram. Но это мелочи», — заявил форвард.

Кроме того, он рассказал, как его приняли партнёры по команде и тренерский штаб.

«Вчера поговорил с Черчесовым. Он поприветствовал, спросил, как настроение, готов ли я влиться в команду и начать тренировочный процесс. Любой футболист ставит для себя цель попасть в сборную. Я просто не ожидал, что такое может произойти», — сказал Соболев.

Ещё одним новичком национальной команды стал защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. Он особо отметил атмосферу, царящую в Новогорске и поделился впечатлениями от первой тренировки.

«Выходил с приятными, волнительными чувствами. Немного даже мандраж был. Шуток от Дзюбы пока не было. Приятно, что сейчас нахожусь в команде с футболистами, на которых раньше по телевизору смотрел», — признался Чистяков.

Он отметил, что не ожидал вызова от тренерского штаба на ближайшие матчи национальной команды.

«Всего полгода назад ещё выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Каждый футболист стремится к игре в сборной. На этот сезон я поставил себе задачу закрепиться в составе клуба, это получилось. Получил вызов в сборную. Это приятно. Черчесов сказал, чтобы я работал и доказывал, — всё будет», — добавил защитник.

В свою очередь, хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев отметил, что старается не задумываться о проблемах в своей команде, пока находится в стане сборной.

«Психологически чувствую себя нормально. У нас важная цель — надо победить в следующих матчах и проходить на Евро. Из-за этого мысли только об этой игре — и ни о чём больше. Вернусь в клуб — там уже будут мысли про клуб. Да, у нас есть проблемы, и если об этом думать, то в сборной тоже будет не всё хорошо. А у нас впереди исторический матч», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Кроме того, он выразил надежду, что тренерский штаб позволит ему появиться на поле в домашней встрече.

«В «Лужниках» я ещё ни разу не играл. Если выпустят, это будет большая честь сыграть на таком стадионе. Матч России с Испанией смотрел у себя дома, на родине, в Ингушетии», — рассказал Бакаев.