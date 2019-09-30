«Нам не всегда хочется что-то менять»: Черчесов о новичках сборной, отсутствии Соболева и критике Лунёва

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Кипром. По словам наставника команды Станислава Черчесова, некоторые изменения стали вынужденными. Так, в связи с отсутствием Романа Нойштедтера впервые был вызван Дмитрий Чистяков, а Рифат Жемалетдинов заменил подхватившего инфекцию Александра Ерохина.

— Чем вас заинтересовал защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков?

— Мы его заметили ещё в тот момент, когда Дима играл в Футбольной национальной лиге. После перехода в клуб Российской премьер-лиги он с первых матчей демонстрировал надёжность и те качества, в которых мы нуждаемся. К тому же сама ситуация подсказала, что стоило его вызвать, так как сейчас не играет Роман Нойштедтер, а Илья Кутепов находится не в том состоянии, чтобы его привлекать к работе в сборной.

— Вместе с ним впервые в команду вызван и хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

— Его знаем ещё по молодёжной сборной. Выступает стабильно. С начала чемпионата закрепил за собой правый фланг в клубе. Сыграл в Леверкузене, достойно смотрелся в прошедшем матче с «Зенитом». Так что в связи с отсутствием Ерохина приняли такое решение. На мой взгляд, оно объективное.

— Вам часто дают советы по поводу новичков. Болельщики просят вызвать то Фёдора Чалова, то Александра Соболева. Можете рассказать, сколько вам нужно времени, чтобы посмотреть на игрока и принять окончательное решение?

— Можно следить три месяца, а можно принять решение за один день. Ситуации разные, нет универсального рецепта. Были бы все здоровы — могли бы кого-то и не вызвать.

— Можете пояснить, почему в списке, который был опубликован на сайте Российского футбольного союза, совсем не просматривается чёткой позиции по левым защитникам? Если только Фёдор Кудряшов...

— Жирков у нас тоже левый.

— Но в данном списке он фигурирует в полузащите.

— Тут вопросы к пресс-службе. Ответ понятен. Есть Кудряшов и Жирков, страхуем их Петровым из «Краснодара».

— А Вячеслав Караваев? Его вы на левом фланге не рассматриваете?

— Почему? Он играет как слева, так и справа. Мы проверяли это ещё на предыдущем сборе.

— Андрея Лунёва в последнее время критикуют слишком часто, в то время как Александр Максименко и Матвей Сафонов играют весьма стабильно. У вас не было желания иначе посмотреть на вратарскую позицию?

— Каждый раз говорю одно и то же. Есть молодёжка, и Сафонов с Максименко на данный момент закреплены за ней. Да, есть и другие вратари в чемпионате России, но РПЛ — это одно, а вот матчи Лиги чемпионов — совершенно другое. Именно там можно полноценно оценить работу вратаря. Да, часть критики заслужена. Приедет на сбор — какие-то нюансы с ним обсудим.

— Вы вызвали сразу трёх игроков «Спартака». У вас нет опасений, что увольнение тренера и серия неудач повлияет на них негативно?

— Нет.

— И всё же: в каком состоянии после всех вышеназванных событий находятся Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев?

— Мы отмечаем их функциональное состояние. То, что мы видим, нас устраивает, они стабильны. Игровые требования в клубе и сборной разнятся. Так что за пару дней мы можем привести спортсмена в форму. Нам нужны готовые футболисты.

— Позиции Головина и Черышева для вас как-то изменились? Раньше они приезжали на фоне неудач в своих клубах, теперь же ситуация позволяет говорить о том, что дела у них идут в гору.

— У нас никогда не было за них тревог. Много раз говорил, но повторю: нам не важен клуб, мы смотрим на то, как играет наш футболист. Черышев набирает форму, уже готов выходить с первых минут. Думаю, что сейчас он приедет к нам в другом состоянии. Головин играл плюс-минус так же, просто не забивал. А тут забил и моментально попал в объектив.

— Насколько для сборной России ощутима потеря братьев Миранчук?

— Жалко, что у ребят травмы. Для нас любой футболист, представляющий страну, — это серьёзная потеря. Недавно говорил с Антоном, он лечится. Жду, что они восстановятся.

— Вы оставили вне сборной Александра Ерохина, но вызвали Далера Кузяева. С чем связана такая ротация?

— Далер набрал форму, а вот Ерохин приболел. У него инфекция, так что пропускает последние игры. При таком раскладе брать неготового смысла не было. При этом по прошлому сбору в целом довольны, правда, мог и забить шотландцам. Поймите, нам тоже не всегда хочется что-то менять, но тут условия сами диктуют нам правила. Сегодня состав такой, отмечу, что у нас в обойме представители 12 клубов.

— Кстати, насколько вам удобен такой принцип формирования сборной? Ведь есть и другие, к примеру блоковый.

— Блоковая система, возможно, была бы удобнее и комфортнее. Но её у нас нет с самого первого дня, так что сегодня мы уже привыкли работать по своим лекалам. Знаем, кого вызываем и зачем. Начиная с сегодняшнего дня приступим к переговорам с игроками, чтобы они поняли, чего от них хотят, уже к моменту прибытия в Новогорск.

— Перед прошлым сбором вы сказали, что он будет определяющим для Николая Комличенко. Форвард вновь получил вызов на ближайшие матчи. Свидетельствует ли это о том, что вы им довольны?

— Не могу сказать, что тогда произошёл какой-то качественный скачок, но он стал чувствовать себя комфортнее. Это было видно во всех отношениях. Если говорить о Комличенко в целом, то последний матч в чемпионате Чехии он пропустил из-за перебора карточек. Жаль, была хорошая игра со «Славией», и она была для нас лакмусовой бумажкой.

— Невозможно не задать вопрос про Александра Соболева.

— Давайте дождёмся, когда он стабилизируется. Есть арифметика и статистика, а есть реалии и наше понимание того, как мы того или иного игрока можем использовать. Каждый раз одно и то же. Всем любопытно, когда вызовем его, но на данный момент у нас есть конкретная задача перед матчами, и мы приняли данное решение.

«Готовимся проявить свои лучшие качества»

— При удачном стечении обстоятельств сборная оформит досрочный выход на Евро в первом же матче. Не давит ответственность в связи с этим?

— Не думаем об этом. Идём от сбора к сбору, от игры к игре. Да, понимали, что выиграв у Шотландии, повысим свои шансы. Так что адаптированы к подобным условиям. Для нас ментально не поменялось ничего со старта отборочного этапа.

— Соперников изучаете?

— Смотрим. Пока новой информации о травмированных в их стане нет. Будем продолжать наблюдать. Но самое главное нам самим быть в том состоянии, которое мы хотим.

— Испытываете ли какие-то особенные эмоции в связи с возвращением в «Лужники»?

— Был там недавно. Перестелили поле, оно в хорошем состоянии. Да, «Лужники» — стадион с историей, и мы напомнили о нём вчера во время ЧМ. Ждём заполненных трибун и хорошую атмосферу. Матч определяющий, готовимся проявить свои лучшие качества.

— Будете вносить какие-то коррективы в сам сбор? Менять тренировочную программу?

— Всё зависит от того, кто и в каком состоянии находится. Отталкиваемся от этого в момент самого сбора и монитором функционал футболистов ещё до момента, когда они к нам приезжают. На этом сборе будет меньше дней, чем на прошлом, будем отталкиваться и от этого.

— Кстати, а когда ваши игроки после сборной разъезжаются по клубам, вы даёте им какие-то задания?

— По-разному. Допустим, Черышеву подсказал кое-что перед тем как расстались в прошлый раз. Подмечаю какие-то вещи, которые игроки могут не увидеть сами. Накануне больших турниров мы даём задания игрокам, но между сборами всё скорее ситуативно.

— Вы проводили какие-то внутренние консультации после того как начались проблемы с РУСАДА?

— Нет. Я концентрируюсь на своей работе. Интересуюсь только тем, на что могу повлиять, в противном случае есть шанс забыть, зачем мы вообще здесь собрались.